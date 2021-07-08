У Чорне море прямує транспортно-десантний корабель ВМС США

Транспортно-десантний корабель ВМС США "Yuma" прямує в напрямку Чорного моря для проведення операцій з союзниками та партнерами по НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві 6-го флоту США.

"Транспортно-десантний корабель ВМС США Yuma почав перехід в північному напрямку в Чорне море для проведення операцій з нашими союзниками і партнерами по НАТО", - йдеться в повідомленні в Twitter.

Коли корабель прибуде в Чорне море, не повідомляється.

Як відомо, в Чорному морі з 28 червня по 10 липня проходять щорічні військові навчання Sea Breeze, співорганізаторами яких виступають Україна і США. Загалом у маневрах беруть участь понад 30 країн.

Нагадаємо, 1 липня у Чорне море увійшов італійський фрегат Virginio Fasan F591, який є флагманом постійної морської групи НАТО SNMG2.

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Детальніше про те, як проходять навчання - у відео "Європейської правди"