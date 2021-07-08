У Чорне море прямує транспортно-десантний корабель ВМС США
Транспортно-десантний корабель ВМС США "Yuma" прямує в напрямку Чорного моря для проведення операцій з союзниками та партнерами по НАТО.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві 6-го флоту США.
"Транспортно-десантний корабель ВМС США Yuma почав перехід в північному напрямку в Чорне море для проведення операцій з нашими союзниками і партнерами по НАТО", - йдеться в повідомленні в Twitter.
BREAKING: #USNSYuma (T-EPF-8) began its northbound transit into the #BlackSea to operate with our @NATO Allies & partners! #PowerForPeace pic.twitter.com/njq2vFCagw— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) July 8, 2021
Коли корабель прибуде в Чорне море, не повідомляється.
Як відомо, в Чорному морі з 28 червня по 10 липня проходять щорічні військові навчання Sea Breeze, співорганізаторами яких виступають Україна і США. Загалом у маневрах беруть участь понад 30 країн.
Нагадаємо, 1 липня у Чорне море увійшов італійський фрегат Virginio Fasan F591, який є флагманом постійної морської групи НАТО SNMG2.
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Детальніше про те, як проходять навчання - у відео "Європейської правди"