В Черное море направляется транспортно-десантный корабль ВМС США
Транспортно-десантный корабль ВМС США "Yuma" направляется в сторону Черного моря для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении 6-го флота США в Twitter.
"Транспортно-десантный корабль ВМС США Yuma начал в северном направлении переход в Черное море для проведения операций с нашими союзниками и партнерами по НАТО", - говорится в сообщении в Twitter.
BREAKING: #USNSYuma (T-EPF-8) began its northbound transit into the #BlackSea to operate with our @NATO Allies & partners! #PowerForPeace pic.twitter.com/njq2vFCagw— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) July 8, 2021
Когда корабль прибудет в Черное море, не сообщается.
Как известно, в Черном море с 28 июня по 10 июля проходят ежегодные военные учения Sea Breeze, соорганизаторами которых выступают Украина и США. Всего в маневрах участвуют более 30 стран.
Напомним, 1 июля в Черное море зашел итальянский фрегат Virginio Fasan F591, который является флагманом постоянной морской группы НАТО SNMG2.
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Подробнее о том, как проходят учения - в видео "Европейской правды"