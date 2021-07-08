В Черное море направляется транспортно-десантный корабль ВМС США

Транспортно-десантный корабль ВМС США "Yuma" направляется в сторону Черного моря для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении 6-го флота США в Twitter.

"Транспортно-десантный корабль ВМС США Yuma начал в северном направлении переход в Черное море для проведения операций с нашими союзниками и партнерами по НАТО", - говорится в сообщении в Twitter.

Когда корабль прибудет в Черное море, не сообщается.

Как известно, в Черном море с 28 июня по 10 июля проходят ежегодные военные учения Sea Breeze, соорганизаторами которых выступают Украина и США. Всего в маневрах участвуют более 30 стран.

Напомним, 1 июля в Черное море зашел итальянский фрегат Virginio Fasan F591, который является флагманом постоянной морской группы НАТО SNMG2.

Читайте также - Информационная война на море: как Россия атакует учения Sea Breeze

Подробнее о том, как проходят учения - в видео "Европейской правды"