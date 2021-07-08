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Комітет Ради погодив проєкт про реформу СБУ, що від якої залежить рух України до НАТО

Четвер, 8 липня 2021, 16:39

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекоменував до другого читання законопроєкт про реформу СБУ, від якої залежить у тому числі наближення України до членства в НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомила керівниця робочої групи з розробки законопроєкту, депутатка від "Слуги народу" Мар’яна Безугла.

"Комітет рекомендував проєкт про реформу СБУ до другого читання! Деталі, що змінилося, напишу згодом", - заявила вона.

На даний час невідомо, які зміни внесли до попередньої редакції проєкту та коли може відбутися голосування у другому читанні. 

Проєкт нового закону про СБУ був презентований президентом Володимиром Зеленським у березні 2020 року. Відтоді над його вдосконаленням працювала парламентська робоча група, до складу якої входили представники Міжнародної дорадчої групи. Серед членів робочої групи були представники Верховної Ради, самої СБУ, а також експертного середовища.

Законопроєкт пройшов перше читання у січні 2021 року. 

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