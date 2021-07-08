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В ЄС засудили репресії проти білоруського видання "Наша Ніва"

Четвер, 8 липня 2021, 19:23

В ЄС закликали владу Білорусі припинити переслідування незалежних ЗМІ після затримання головного редактора одного з найбільших незалежних видань країни "Наша Ніва".

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Репресії проти "Наша Ніва"  та інших засобів масової інформації і журналістів у Білорусі демонструють продовження переслідування режимом незалежних голосів та повне зневажання не лише свободи вираження поглядів, але й власних зобов'язань у рамках ООН і ОБСЄ.  Це неприйнятно, жалюгідно і повинно припинитися" - написав у Twitter речник Європейської зовнішньополітичної служби Петер Стано.

Як повідомлялося, у Білорусі заблокували сайт одного з найбільших незалежних видань "Наша Ніва" та затримали головного редактора, в редакції та вдома у частини колективу проходять обшуки.

Нагадаємо, в середині травня у Білорусі заблокували портал TUT.by, один з найбільших незалежних інформаційних ресурсів, а до редакторів прийшли з обшуками. У підсумку щонайменш 15 з них затримали. 

22 травня затримали шістьох співробітників "Белсату", а принайнмі одній журналістці, яка виїхала в Україну, погрожували арештом родичів, якщо вона не повернеться у Білорусь.

24 травня самопроголошений президент Александр Лукашенко підписав зміни до законодавства про ЗМІ та масові зібрання, які створюють додаткові підстави для закриття нелояльних ЗМІ і фактично забороняють протести.

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