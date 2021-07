В ЄС засудили репресії проти білоруського видання "Наша Ніва"

В ЄС закликали владу Білорусі припинити переслідування незалежних ЗМІ після затримання головного редактора одного з найбільших незалежних видань країни "Наша Ніва".

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Репресії проти "Наша Ніва" та інших засобів масової інформації і журналістів у Білорусі демонструють продовження переслідування режимом незалежних голосів та повне зневажання не лише свободи вираження поглядів, але й власних зобов'язань у рамках ООН і ОБСЄ. Це неприйнятно, жалюгідно і повинно припинитися" - написав у Twitter речник Європейської зовнішньополітичної служби Петер Стано.

Belarus: Crackdown against @nashaniva & other media/journalists shows continued repression by the regime on independent voices & complete disregard not only for freedom of expression but also for its own commitments within @UN and @OSCE It is unacceptable,deplorable & must stop. https://t.co/oXOSC4pzkx