У Білорусі заблокували сайт видання "Наша Ніва", головного редактора затримали

У Білорусі заблокували сайт одного з найбільших незалежних видань "Наша Ніва" та затримали головного редактора, в редакції та вдома у частини колективу проходять обшуки.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода".

8 липня у Міністерстві інформації Білорусі заявили про обмеження доступу до сайту видання нібито за розміщення забороненої інформації.

"На підставі повідомлення Генпрокуратури у зв’язку з розміщенням інформації, поширення якої заборонено п.1 ст. 38 закону "Про засоби масової інформації", Міністерство інформації ухвалило рішення про обмеження доступу до інтернет-ресурсу nn.by", - заявили у відомстві.

З 10 годин ранку сайт "Нашої ніви" перестав відкриватися у Білорусі та з-за кордону. Журналісти зберегли контроль над телеграм-каналом, де повідомили, що сайт недоступний і вони також не можуть сконтактувати з частиною своїх колег, а біля будинку головного редактора Ягора Марциновича бачили силовиків.

Станом на 12 годину було відомо, що Марциновича затримали, у нього вдома відбувся обшук. З обшуком прийшли також до редактора Андрія Скурко та працівників бухгалтерії.

Головний редактор Андрієм Динько перестав виходити на зв’язок, тому припускають, що він затриманий. Так само немає зв’язку з кореспонденткою Наталією Лубневською і фоторепортеркою Шурою Пилипович-Сушчиц.

Ще 19 травня до Марциновича приходили з обшуками, але у зв’язку зі справою, що не була безпосередньо пов’язана з виданням. Перед тим у квітні суд оштрафував "Нашу Ніву" на 8700 рублів за "незаконну підприємницьку діяльність" за друк на принтері 20 примірників газети, хоча не було доведено, що компанія, яка надрукувала примірники, отримала від того прибуток. Водночас низка книгарень зняли з продажу часопис "Наша історія", який видає редакція "Ніви".

Марцинович в одному з останніх інтерв’ю "Радіо Свобода" розповідав, що з часу серпневих подій 2020 року вже всі 20 співробітників видання побували на допитах у Слідчому комітеті, але ніхто не звільнився.

Нагадаємо, в середині травня у Білорусі заблокували портал TUT.by, один з найбільших незалежних інформаційних ресурсів, а до редакторів прийшли з обшуками. У підсумку щонайменш 15 з них затримали.

22 травня затримали шістьох співробітників "Белсату", а принайнмі одній журналістці, яка виїхала в Україну, погрожували арештом родичів, якщо вона не повернеться у Білорусь.

24 травня самопроголошений президент Александр Лукашенко підписав зміни до законодавства про ЗМІ та масові зібрання, які створюють додаткові підстави для закриття нелояльних ЗМІ і фактично забороняють протести.