Білоруській ведучій погрожують тримати родичів під арештом, доки вона не повернеться в країну

Ведучій програми на "Белсаті" у Білорусі пригрозили затримати усю родину і тримати їх під вартою, доки вона не повернеться в країну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише "Белсат", додаючи записи розмов.

Аліна Малиновська виїхала з Білорусі до України після того, як 22 травня затримали шістьох її колег з "Белсату".

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24 травня їй зателефонував слідчий та заявив, що всю її родину затримають і будуть тримати під вартою, доки вона не приїде на розмову. Слідчий зателефонував у Telegram з номера чоловіка її сестри Валентина Кучеренко і сказав, що Валентин із другом знаходяться "у них" та що тепер вони поїдуть за бабусею і дідусем.

Пізніше Валентин сам зателефонував Аріні і сказав, що його "забирають", як і колегу, який на той час зайшов у гості. Він сказав, що слідчі хочуть знати, коли журналістка зможе приїхати, і що вони "не відчепляться ні від нас, ні від батьків".

Він розповів, що, як стверджують слідчі, проти журналістки хочуть провести перевірку в адміністративній справі.

Після цього відбулася ще одна розмова зі слідчим. Він розпитував, з якого дня Малиновська перебуває в Україні, і що її хочуть бачити, щоб "розпитати для матеріалів перевірки". Він відмовився пояснити, про яку справу йдеться і на яких підставах затримали родичів Малиновської, щоб "не обговорювати матеріали перевірки у Telegram", та багато разів наполегливо перепитував, коли журналістка приїде у Білорусь.

Згодом знову телефонував чоловік сестри, розповідаючи, що в нього продовжують допитуватися, коли вона все ж приїде, і що його вочевидь не відпустять доти, доки вона не погодиться повертатись у Білорусь.

«Я буду сидеть столько, пока ты не отзовешься».



😡Родных вядоўцы праграмы «Шчыра кажучы» Арыны Маліноўскай белраускі рэжым трымае ў закладніках!



Паслухайце размову з мужам сястры журналісткі. Зараз ён знаходзіцца ў руках сілавікоў👇 pic.twitter.com/vy3saj00mG — Белсат TV (@Belsat_TV) May 25, 2021

Як відомо, у Білорусі триває черговий наступ на свободу ЗМІ. Минулого заблокували портал TUT.by, один з найбільших незалежних інформаційних ресурсів, а до редакторів прийшли з обшуками. У підсумку щонайменш 15 з них затримали.

24 травня самопроголошений президент Александр Лукашенко підписав зміни до законодавства про ЗМІ та масові зібрання, які створюють додаткові підстави для закриття нелояльних ЗМІ і фактично забороняють протести.

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Про те, як санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться також у відео "Європейської правди".