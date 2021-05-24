Лукашенко підписав зміни до законів, що ще більше обмежують роботу ЗМІ та масові зібрання

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко підписав зміни до законодавства про ЗМІ та масові зібрання, які створюють додаткові підстави для закриття нелояльних ЗМІ і фактично забороняють протести.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на державне інформагентство БЕЛТА.

Закон про ЗМІ розширює перелік інформації, яку заборонено публікувати у ЗМІ та на інтернет-ресурсах. Зокрема, це заборона на публікацію результатів соцопитувань, що стосуються суспільно-політичної ситуації, "проведених без необхідної акредитації". Також не дозволяються посилання на "заборонену" інформацію.

Генпрокурор та обласні прокурори отримують право обмежувати доступ до інтернет-ресурсів та мережевих видань, через які "поширюється інформація, спрямована на пропаганду екстремістської діяльності або що містить заклики до такої діяльності, а також інша інформація, поширення якої може завдати шкоди національним інтересам".

Для закриття сайтів і ЗМІ Міжвідомча комісія з безпеки в інформаційному просторі приймає рішення про наявності на ресурсі такої інформації.

Окрім як за рішенням суду, ЗМІ можуть закрити за рішенням Мінінформу, наприклад, після двох письмових попереджень на адресу юридичної особи, що виконує функції редактора/засновника/власника.

При цьому, так само можуть заблокувати копію вже заблокованого порталу.

Закон також передбачає "мінімізацію іноземного впливу" в інфопросторі країни. "Незалежно від часу створення ЗМІ, їхніми співзасновниками не можуть виступати юридичні особи, іноземці та особи без громадянства, а також юридичні особи з іноземною участю", пише БЕЛТА.

ЗМІ можуть позбавити акредитації за "порушення встановленого порядку акредитації, або поширення інформації, що не відповідає дійсності і завдає шкоди репутації організації, яка акредитувала журналіста, або протиправний вчинок під час професійної діяльності".

Зміни до закону про масові заходи передбачають, що будь-які масові заходи потребують дозволу місцевих органів влади.

Забороняється "збір, отримання і використання коштів та іншого майна, виконання робіт, надання послуг для покриття витрат, зумовлених притягненням до відповідальності за порушення порядку проведення масових заходів".

Забороняється висвітлення у реальному часі масових заходів, які проводяться "з порушенням встановленого порядку" - у тому числі для ЗМІ.

Місцеві органи влади та органи внутрішніх справ можуть призупиняти роботу будь-яких об’єктів і транспорту у місцях проведення масових заходів.

Встановлюється відповідальність політичних партій та громадських об’єднань за публічні заклики їхніх керівників і членів керівних органів до проведення масового заходу до того, як на нього отримали дозвіл.

Обидва закони набудуть чинності через місяць після публікації.

Нагадаємо, минулого тижня у Білорусі заблокували портал TUT.by, один з найбільших незалежних інформаційних ресурсів, а до редакторів прийшли з обшуками. У підсумку 15 з них затримали.

23 травня здійнявся міжнародний скандал після того, як Білорусь підняла винищувачі, щоби посадити у Мінську Ryanair з опозиціонером - засновником Телеграм-каналу "Нехта", якого зняли з рейсу разом з дівчиною.

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