В австрійських Альпах зійшов з рейок і впав у річку вагон потяга, є постраждалі

На залізниці в долині річки Мур, що на південному сході Австрії, зійшов з рейок і перекинувся у річку один з вагонів поїзда, в якому їхали школярі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Kurier.

Інцидент стався близько 7 години ранку між містами Предліц і Кендльбрук. Командир місцевої рятувальної служби Антон Шильхер повідомив, що у потязі на Тамсвег, що складається із трьох вагонів, їхали 54 школярів.

17 з них внаслідок інциденту отримали травми, але такі, що не становлять загрози для життя. Декількох після надання першої допомоги госпіталізували у сусідні міста, одну людину евакуювали гелікоптером.

На місці працювали близько 30 представників рятувальних служб, 10 швидких та два гелікоптери "Червоного хреста".

Причини аварії з’ясовують. За попередніми припущеннями, на коліях могла опинитись велика гілка або їх надто занесло грунтом після сильної зливи напередодні увечері.

Питання вузькоколійної залізниці Murtalbahn ще до цього інциденту стало предметом політичних дискусій через постійні проблеми з нею. За останні кілька років залізниця часто зазнавала суттєвої шкоди внаслідок злив та гроз, тому сполучення поїздами доводилось зупиняти і запускати натомість автобуси. Залізниця працює ще з 1894 року.