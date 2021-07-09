Польща повернула Литві кілька десятків нелегалів, які намагались пробратись на Захід

Останнім часом Польща повернула в Литву кілька десятків нелегальних мігрантів, які намагалися дістатися до країн Західної Європи і прибули через Білорусь.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

"Є люди, які намагаються виїхати, але їх також і повертають. (...) За останні тижні Польська Республіка повернула Литві кілька десятків людей, які, ймовірно, перейшли кордон в Литві", - сказала прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте.

"Очевидно, що якійсь частині, можливо, і вдалося дістатися якихось інших точок, проте це точно не всі люди", - сказала вона.

Згідно з даними МВС Литви, Польща останнім часом повернула Литві 38 нелегальних мігрантів.

В останні місяці Литва стикається зі зростанням потоків нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю. В цілому в цьому році на кордоні з Білоруссю були затримані 1546 нелегальних мігрантів, в основному - з Іраку. Литовські посадовці стверджують, що це - організована білоруським режимом гібридна атака на Литву.

Як повідомлялося, литовська армія почала встановлення огорожі з колючого дроту на кордоні з Білоруссю для більшого контролю над потоками нелегальних мігрантів.