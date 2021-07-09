Польша вернула Литве несколько десятков нелегалов, пытавшихся пробраться на Запад

В последнее время Польша вернула в Литву несколько десятков нелегальных мигрантов, которые пытались добраться в страны Западной Европы и прибыли через Беларусь.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

"Есть люди, которые пытаются уехать, но их и возвращают. (...) За последние недели Польская Республика вернула Литве несколько десятков человек, которые, вероятно, перешли границу в Литве", - сказала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

"Очевидно, что какой-то части, возможно, и удалось добраться до каких-то других точек, однако это точно не все люди", - сказала она.

Согласно данным МВД Литвы, Польша в последнее время вернула Литве 38 нелегальных мигрантов.

В последние месяцы Литва сталкивается с ростом потоков нелегальных мигрантов на границе с Беларусью. В целом в этом году на границе с Беларусью были задержаны 1546 нелегальных мигрантов, в основном - из Ирака. Литовские должностные лица утверждают, что это - организованная белорусским режимом гибридная атака на Литву.

Как сообщалось, литовская армия начала установку забора из колючей проволоки на границе с Беларусью для большего контроля над потоками нелегальных мигрантов.