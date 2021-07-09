Регулятор ЄС: вакцини Pfizer і Moderna можуть бути пов’язані з випадками запалення серця

Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що мРНК-вакцини від BioNTech / Pfizer та Moderna, можливо, пов'язані з рідкісними випадками запалення серця.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Міокардит та перикардит - це запальні захворювання серця, симптоми яких включають задишку, калатання та біль у грудях.

Комітет з безпеки PRAC проаналізував 145 випадків міокардиту та 138 випадків перикардиту після вакцини BioNTech / Pfizer. Щодо вакцини Moderna, PRAC проаналізував 19 випадків кожного стану.

До кінця травня в Європейському економічному просторі було введено близько 177 мільйонів доз вакцини BioNTech / Pfizer та 20 мільйонів доз Moderna.

PRAC рекомендував оновити інформацію про продукт, щоб включити цей побічний ефект та підвищити обізнаність серед медичного персоналу та реципієнтів вакцин.

Комітет також рекомендував обмежити дозвіл на продаж вакцин Johnson & Johnson, щоб люди, які мають синдром капілярного витоку в анамнезі, не отримували його.

Нарешті, PRAC повідомив, що інформація про продукт для вакцини Oxford/AstraZeneca включає попередження для підвищення обізнаності про випадки синдрому Гійєна-Барре (GBS), про які могли повідомляти після вакцинації.

Синдром викликає запалення