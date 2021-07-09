Регулятор ЕС вакцины Pfizer и Moderna могут быть связаны со случаями воспаления сердца

Европейское агентство по лекарственным средствам заявил, что мРНК-вакцины от BioNTech / Pfizer и Moderna, возможно, связаны с редкими случаями воспаления сердца.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Миокардит и перикардит - это воспалительные заболевания сердца, симптомы которых включают одышку, ускоренное сердцебиение и боль в груди.

Комитет по безопасности PRAC проанализировал 145 случаев миокардита и 138 случаев перикардита после вакцины BioNTech / Pfizer. По вакцины Moderna, PRAC проанализировал 19 случаев каждого состояния.

До конца мая в Европейском экономическом пространстве было введено около 177 млн доз вакцины BioNTech / Pfizer и 20 млндоз Moderna.

PRAC рекомендовал обновить информацию о продукте, чтобы включить этот побочный эффект и повысить осведомленность среди медицинского персонала и реципиентов вакцин.

Комитет также рекомендовал ограничить разрешение на продажу вакцин Johnson & Johnson, чтобы люди, которые имеют синдром капиллярного утечки в анамнезе, не получали его.

Наконец, PRAC сообщил, что информация о продукте для вакцины Oxford / AstraZeneca включает предупреждение для повышения осведомленности о случаях синдрома Гийена-Барре (GBS), о которых могли сообщать после вакцинации.

Синдром вызывает воспаление нервов и может привести к боли, онемение, мышечной слабости и затруднения ходьбы.