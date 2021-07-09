Будапешт організує тести на антитіла літнім людям на тлі сумнівів в ефективності вакцин

Столиця Угорщини пропонує людям похилого віку безкоштовне тестування на антитіла, намагаючись посилити тиск на уряд через занепокоєння тим, що певні вакцини не забезпечують належного захисту від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Пропозиція 20 000 безкоштовних тестів, доступних для жителів Будапешта старше 60 років, надійшла після того, як багато повністю щеплених людей повідомили, що тести, які вони проходили в приватних лабораторіях, свідчать про те, що вони не виробили антитіл для захисту від COVID-19.

Заступник мера Будапешта Амбрус Кісс заявив, що ці повідомлення надходили в основному від людей, які були щеплені китайською вакциною Sinopharm, що змусило місцеву владу задуматись над наявністю "справжньої проблеми".

За його словами, уряд повинен розглянути можливість надання третіх доз тим, хто має неадекватну імунну відповідь.

"Якщо спостерігається така втрата довіри до певних вакцин, то уряд повинен замовити третю дозу", - сказав Кісс, додавши, що тести доступні людям старше 60 років незалежно від того, яку вакцину вони отримали.

"Ми думаємо, що чим більше тестів ми проведемо, тим більший буде соціальний тиск щодо третьої дози", - сказав Кісс. Тестування продовжиться наступного тижня, а повні його результати очікуються до кінця місяця.

Угорщина була лідером вакцинації в Європейському союзі, в основному завдяки закупівлі вакцин із східних країн, таких як Росія та Китай, на додаток до вакцин, отриманих через ЄС.

Це перша країна з 27 членів, яка затвердила російську вакцину "Спутник V", і єдина, яка дозволила китайську вакцину від Sinopharm.

Хоча урядовці наполягають, що немає причин пропонувати третю дозу вакцини Sinopharm, критики препарату - в тому числі ліберальний мер Будапешта - ставлять під сумнів його ефективність.