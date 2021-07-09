Будапешт организует тесты на антитела пожилым людям на фоне сомнений в эффективности вакцин

Столица Венгрии предлагает пожилым людям бесплатное тестирование на антитела, пытаясь усилить давление на правительство из-за обеспокоенности тем, что определенные вакцины не обеспечивают надлежащей защиты от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Предложение 20 тысяч бесплатных тестов, доступных для жителей Будапешта старше 60 лет, поступило после того, как много полностью привитых людей сообщили, что тесты, которые они проходили в частных лабораториях, свидетельствуют о том, что они не выработали антител для защиты от COVID-19 .

Заместитель мэра Будапешта Амбрус Кисс заявил, что эти сообщения поступали в основном от людей, которые были привиты китайской вакциной Sinopharm, что заставило местные власти задуматься над наличием "настоящей проблемы".

По его словам, правительство должно рассмотреть возможность предоставления третьих доз тем, кто имеет неадекватный иммунный ответ.

"Если наблюдается такая потеря доверия к определенным вакцинам, то правительство должно заказать третью дозу", - сказал Кисс, добавив, что тесты доступны людям старше 60 лет независимо от того, какую вакцину они получили.

"Мы думаем, что чем больше тестов мы проведем, тем больше будет социальное давление по третьей дозе", - сказал Кисс. Тестирование продолжится на следующей неделе, а полные его результаты ожидаются к концу месяца.

Венгрия была лидером вакцинации в Европейском союзе, в основном благодаря закупке вакцин из восточных стран, таких как Россия и Китай, в дополнение к вакцинам, полученным из ЕС.

Это первая страна из 27 членов, которая утвердила российскую вакцину "Спутник V", и единственная, которая позволила китайскую вакцину от Sinopharm.

Хотя чиновники настаивают, что нет причин предлагать третью дозу вакцины Sinopharm, критики препарата - в том числе либеральный мэр Будапешта - ставят под сомнение его эффективность.