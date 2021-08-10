Ситуація на кордоні Латвії та Білорусі загострюється: вночі затримали 65 нелегалів

У ніч на вівторок, 10 серпня, на латвійсько-білоруському кордоні було затримано 65 нелегальних мігрантів, а за минулу добу - приблизно 200.

Про це повідомив начальник Державної прикордонної охорони Латвії Гунтіс Пуятс в ефірі Латвійського телебачення, передає "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Пуятс знову нагадав, що в центрах розміщення практично немає місць, тому порушників кордону доведеться селити в наметах. Кілька вільних місць у центрах розміщення поки є для тих мігрантів, які не збираються просити притулку в Латвії.

Спочатку намети будуть встановлені поблизу від прикордонних об'єктів. Після того як уряд прийме рішення про включення в цей процес самоврядувань та Національних збройних сил, можна буде думати про інші місця, де можуть бути встановлені намети для біженців.

За словами Пуятса, мігранти з Білорусі прибувають великими групами, що свідчить про ознаки організованості. Кілька разів біженці переходили кордон групами по 30 і більше осіб. Багато мігрантів не знають, що прибули до Латвії: вони думали, що відразу потраплять до Німеччини.

З урахуванням ситуації в Литві, а також взявши до уваги зрослі ризики на латвійсько-білоруському кордоні, латвійська влада для охорони кордону ввела посилений нагляд і мобілізували ресурси Державної прикордонної служби та армії. Підтримку надає і Європейське агентство прикордонної і берегової охорони Frontex. З п'ятниці, 6 серпня, різко збільшилася кількість нелегалів, які перетинають латвійсько-білоруський кордон.

У вівторок уряд розглядатиме питання про оголошення надзвичайної ситуації в прикордонній зоні латвійсько-білоруського кордону.