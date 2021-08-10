Ситуация на границе Латвии и Беларуси обостряется: ночью задержали 65 нелегалов

В ночь на вторник, 10 августа, на латвийско-белорусской границе задержали 65 нелегальных мигрантов, а за минувшие сутки - примерно 200.

Об этом сообщил начальник Государственной пограничной охраны Латвии Гунтис Пуятс в эфире Латвийского телевидения, передает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Пуятс снова напомнил, что в центрах размещения практически нет мест, поэтому нарушителей границы придется селить в палатках. Несколько свободных мест в центрах размещения пока есть для тех мигрантов, которые не собираются просить убежища в Латвии.

Сначала палатки будут установлены вблизи пограничных объектов. После того как правительство примет решение о включении в этот процесс самоуправлений и Национальных вооруженных сил, можно будет думать о других местах, где могут быть установлены палатки для беженцев.

По словам Пуятса, мигранты из Беларуси прибывают большими группами, свидетельствует о признаках организованности. Несколько раз беженцы переходили границу группами по 30 и более человек. Многие мигранты не знают, что прибыли в Латвию: они думали, что сразу попадут в Германию.

С учетом ситуации в Литве, а также приняв во внимание возросшие риски на латвийско-белорусской границе, латвийские власти для охраны границы ввели усиленный надзор и мобилизовали ресурсы Государственной пограничной службы и армии. Поддержку оказывает и Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex. С пятницы, 6 августа, резко увеличилось количество нелегалов, пересекающих латвийско-белорусскую границу.

Во вторник правительство будет рассматривать вопрос об объявлении чрезвычайной ситуации в пограничной зоне латвийско-белорусской границы.