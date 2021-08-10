Мігранта з Руанди, що вбив священника у Франції, перевели до психіатричної клініки

Чоловіка родом з Руанди, який напередодні вбив католицького священника, перевели з-під варти до психіатричної клініки.

Про це дізналися журналісти BFMTV зі своїх джерел у поліції, згодом таку ж інформацію отримали Le Figaro, пише "Європейська правда".

Початкова експертиза засвідчила, що психічний стан чоловіка унеможливлює його звичайне тримання під вартою. Також стало відомо, що до 29 липня він більше місяця перебував у психіатричній клініці, про це офіційно повідомив представник місцевої прокуратури Яннік Ле Гоатер.

Нагадаємо, 9 серпня чоловік сам прийшов у поліцію та зізнався, що вбив католицького священника, керівника релігійної громади, яка його прихистила.

40-річного руандійця звати Еммануель Абаїсенга, він католик за віросповіданням та попросив притулку у Франції близько 10 років тому. 60-річного священника звали Олів’є Мер.

Торік цього самого мігранта затримували у справі щодо пожежі в готичному соборі у Нанті, де він працював волонтером. Відтоді руандієць перебував під наглядом. За деякий час його знову прихистила католицька громада у Сен-Лорен-сюр-Севр.

Поліція відкрила провадження за статтею "умисне вбивство". У поліції наразі виключають терористичні мотиви, головною версією є психічний розлад у нападника.

Президент Еммануель Макрон висловив співчуття релігійній громаді, якою керував загиблий Олів’є Мер.