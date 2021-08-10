Мигранта из Руанды, убившего священника во Франции, перевели в психиатрическую клинику

Мужчину родом из Руанды, который накануне убил католического священника, перевели из-под стражи в психиатрическую клинику.

Об этом узнали журналисты BFMTV из своих источников в полиции, впоследствии такую ​​же информацию получили Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Первоначальная экспертиза показала, что психическое состояние человека делает невозможным обычное содержание под стражей. Также стало известно, что до 29 июля он больше месяца находился в психиатрической клинике, об этом официально сообщил представитель местной прокуратуры Янник Ле Гоатер.

Напомним, 9 августа мужчина сам пришел в полицию и признался, что убил католического священника, руководителя религиозной общины, которая его приютила.

40-летнего руандийца зовут Эммануэль Абаисенга, он католик по вероисповеданию и попросил убежища во Франции около 10 лет назад. 60-летнего священника звали Оливье Мэр.

В прошлом году этого же мигранта задерживали по делу о пожаре в готическом соборе в Нанте, где он работал волонтером. С тех пор руандиец находился под наблюдением. Через некоторое время его снова приютила католическая община в Сен-Лорен-сюр-Севр.

Полиция открыла производство по статье "умышленное убийство". В полиции пока исключают террористические мотивы, главной версией является психическое расстройство у нападавшего.

Президент Эммануэль Макрон выразил соболезнования религиозной общине, которой руководил погибший.