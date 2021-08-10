Термінове облаштування кордону з Білоруссю може коштувати Латвії 30 млн євро

Прискорене укріплення латвійсько-білоруського кордону коштуватиме Латвії орієнтовно 30 мільйонів євро.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi, про це йдеться у звіті, оприлюдненому на засіданні Кабінету міністрів 10 серпня.

Зазначається, що спорудження бар’єра на кордоні до 2023 року потребуватиме понад 29 563 000 євро.

Йдеться про облаштування надійнішої системи прикордонного нагляду на ділянці довжиною 173 кілометри. Найдорожче буде коштувати спорудження 134-кілометрового бар’єра - майже 27,5 млн євро. Ще 1,7 млн може знадобитися на закупівлю і встановлення 37-кілометрового загородження з колючого дроту.

Щоб прискорити початок робіт, в уряді пропонують спростити процедури щодо експропріації ділянок та вирубки дерев у рамках облаштування кордону.

У звіті пропонують, щоб як тимчасове рішення для захисту від масової нелегальної міграції було встановлено загородження з колючого дроту, що фіксуватиметься на металевих стовпах на кількох рівнях, а згодом елементи цього паркану будуть використані для серйознішого укріплення кордону.

Як повідомлялося, за останню ніч на латвійсько-білоруському кордоні затримали 65 мігрантів, що прибули через територію Білорусі, а загалом за минулу добу - близько 200.

Уряд допускає оголошення надзвичайної ситуації на латвійсько-білоруському кордоні.

До Литви, куди досі прямували через Білорусь більшість мігрантів, четверту добу поспіль вдалося не впустити жодної людини. Натомість зросла кількість мігрантів на кордонах Латвії та Польщі.

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