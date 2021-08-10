Срочное обустройство границы с Беларусью может стоить Латвии 30 млн евро

Ускоренное укрепление латвийско-белорусской границы будет стоить Латвии ориентировочно 30 млн евро.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi, об этом говорится в отчете, обнародованном на заседании Кабинета министров 10 августа.

Отмечается, что строительство барьера на границе до 2023 года потребует более 29 563 000 евро.

Речь идет об обустройстве надежной системы пограничного надзора на участке длиной 173 км. Дороже будет стоить строительство 134-километрового барьера - почти 27,5 млн евро. Еще 1,7 млн может стоить закупка и установка 37-километрового заграждения из колючей проволоки.

Чтобы ускорить начало работ, в правительстве предлагают упростить процедуры по экспроприации участков и вырубке леса в рамках обустройства границы.

В отчете предлагают, чтобы как временное решение для защиты от массовой нелегальной миграции было установлено заграждение из колючей проволоки, которое будет фиксироваться на металлических столбах на нескольких уровнях, а затем элементы этого забора будут использованы для более серьезного укрепления границы.

Как сообщалось, за последнюю ночь на латвийско-белорусской границе задержали 65 мигрантов, прибывших через территорию Беларуси, а всего за прошедшие сутки - около 200.

Правительство допускает объявление чрезвычайной ситуации на латвийско-белорусской границе.

В Литву, куда до сих пор следовали через Беларусь большинство мигрантов, четвертые сутки подряд удалось не пропустить ни одного человека. Зато выросло количество мигрантов на границах Латвии и Польши.

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