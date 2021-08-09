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Польща затримала рекордну кількість мігрантів на кордоні з Білоруссю

Понеділок, 9 серпня 2021, 17:31

Рекордна кількість мігрантів перетнула польський кордон з Білоруссю.

Про це повідомила у понеділок прикордонна служба Польщі, пише "Європейська правда".

З п'ятниці прикордонники затримали 349 нелегальних мігрантів, які перетинали білоруський кордон. Мігранти, ймовірно, з Іраку та Афганістану.

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Найбільша група з 85 осіб була затримана в суботу, 7 серпня, в Кузьниці.

Прессекретар прикордонної служби Анна Міхальська заявила, що кількість мігрантів, затриманих з п'ятниці, стала рекордною.

Цього року Підляське відділення прикордонної служби, яке працює на кордоні з Білоруссю, затримало 871 нелегала.

У 2020 році прикордонна служба затримала 122 нелегальних мігранти, які перетинали білоруський кордон.

У п'ятницю Польща та Литва закликали європейські інституції допомогти їм у боротьбі з міграцією.

Міністри внутрішніх справ країн Євросоюзу на позачерговому засіданні 18 серпня обговорюватимуть зростання кількості незаконних перетинів кордону з Білорусі до Литви.

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