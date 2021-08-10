Україна відреагувала на контрмеморандум Росії до Міжнародного суду ООН

Україна не має сумнівів, що всі відповіді та аргументи, які Росія напередодні подала до Міжнародного суду ООН у своєму контрмеморандумі, суд визнає необґрунтованими.

Про це йдеться в оприлюдненій у вівторок заяві Міністерства закордонних справ України.

9 серпня Росія подала до Міжнародного суду ООН контрмеморандум в ініційованій Україною справі щодо порушення Росією двох міжнародних конвенцій - про заборону фінансування тероризму та про ліквідацію усіх форм расової дискримінації.

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Це відповідь на поданий Україною 12 червня 2018 року меморандум, в якому Україна стверджує, що Російська Федерація систематично порушує зазначені конвенції. Детальніше про український меморандум ЄвроПравда писала у статті: ​​Шість тонн доказів проти Росії: що передала Україна до Міжнародного суду ООН.

МЗС нагадує, що у листопаді 2019 року Міжнародний суд ООН прийняв рішення, яким відкинув усі попередні заперечення Росії щодо наявності в суду юрисдикції, постановив розглядати претензії України по суті та наказав Росії надати пояснення по суті заявлених Україною вимог.

Росія має відповісти за бездіяльність у проведенні розслідування та неперешкоджання в постачанні грошей та зброї незаконним збройним формуванням на сході України, які залучені у здійснення терористичних актів, а саме: збиття літака MH-17; обстріли цивільного населення у Волновасі, Краматорську, Маріуполі та Авдіївці; організацію низки вибухів під час масових мирних зібрань у Харкові та в інших містах.

Крім того, Росія має відповісти за проведення кампанії культурного знищення проти спільнот кримських татар та українців з моменту окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

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Окрім цього, Росія має надати відповідь, чому вона не виконувала тимчасові заходи, які були призначені судом більше чотирьох років тому, в тому числі вимогу про зняття перешкод для діяльності Меджлісу на території півострова.

"Не виникає сумнівів, що всі відповіді та аргументи, заявлені Росією у її контрмеморандумі, будуть визнані судом необґрунтованими. Україна й надалі буде детально опрацьовувати та відстоювати свою позицію в рамках судового процесу в Міжнародному суді ООН", - заявило МЗС України.