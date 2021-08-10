МЗС Австрії засудило затримання співробітників каналу ORF в Білорусі

МЗС Австрії повідомило про затримання журналістки і оператора австрійського телеканалу ORF в Білорусі.

Про це міністерство заявило у своєму Twitter у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

"Ми рішуче засуджуємо необґрунтоване затримання журналістки ORF та оператора в Білорусі, що абсолютно неприпустимо. Ми відразу ж висловили свій протест", - йдеться у повідомленні австрійського відомства.

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Міністерство наголосило, що кореспонденти повинні мати можливість працювати без перешкод, а свобода ЗМІ завжди повинна бути гарантована.

9 серпня минув рік від президентських виборів у Білорусі, які світова спільнота назвала сфальсифікованими і не визнала.

США розширили санкції проти білоруського режиму у скоординованій манері разом з Канадою та Великою Британією.

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