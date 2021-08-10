МИД Австрии осудил задержание сотрудников канала ORF в Беларуси

МИД Австрии сообщил о задержании журналистки и оператора австрийского телеканала ORF в Беларуси.

Об этом министерство заявило в своем Twitter во вторник, сообщает "Европейская правда".

"Мы решительно осуждаем необоснованное задержание журналистки ORF и оператора в Беларуси, что совершенно недопустимо. Мы сразу же выразили свой протест", - говорится в сообщении австрийского ведомства.

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Министерство отметило, что корреспонденты должны иметь возможность работать без помех, а свобода СМИ всегда должна быть гарантирована.

9 августа прошел год с президентских выборов в Беларуси, которые мировое сообщество назвало фальсифицированными и не признало.

США расширили санкции против белорусского режима в скоординированной манере вместе с Канадой и Великобританией.

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