У Британії повністю вакцинували три чверті дорослого населення

У Британії завершили вакцинацію від коронавірусу вже три чверті дорослого населення країни.

Про це оголосив прем’єр-міністр Борис Джонсон, пише "Європейська правда".

"Ми маємо пишатися цим великим національним досягненням. Зараз важливо, щоб ті, хто ще не щепився, зареєструвався на вакцинацію, щоб захистити себе, своїх близьких та дати нам всім безпечно насолоджуватися своїми свободами", - зазначив Джонсон.

Our incredible vaccine rollout has now provided protection to 3/4 of UK adults.



We should be proud of this huge national achievement.



It’s vital those who haven’t been vaccinated book their jab to protect themselves, their loved ones and allow us to enjoy our freedoms safely. pic.twitter.com/LG3X7J1d0K