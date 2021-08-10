У Британії повністю вакцинували три чверті дорослого населення

У Британії завершили вакцинацію від коронавірусу вже три чверті дорослого населення країни.

Про це оголосив прем’єр-міністр Борис Джонсон, пише "Європейська правда".

"Ми маємо пишатися цим великим національним досягненням. Зараз важливо, щоб ті, хто ще не щепився, зареєструвався на вакцинацію, щоб захистити себе, своїх близьких та дати нам всім безпечно насолоджуватися своїми свободами", - зазначив Джонсон.

Our incredible vaccine rollout has now provided protection to 3/4 of UK adults.



We should be proud of this huge national achievement.



It’s vital those who haven’t been vaccinated book their jab to protect themselves, their loved ones and allow us to enjoy our freedoms safely. pic.twitter.com/LG3X7J1d0K — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 10, 2021

За даними на урядовому сайті, на цей час завершили вакцинацію понад 39,5 млн британців, та більше 47 мільйонів щеплені першою дозою і чекають на другу. Населення країни - близько 66,6 млн осіб.

Нагадаємо, у Британії після різкого сплеску епідемії, з піком 17 липня, почалося швидке спадання кількості нових хворих. Тенденція відтоді залишається незмінною, попри те, що 19 липня остаточно скасували обмеження на соціальні контакти.

Ця хвиля супроводжується також в рази меншою летальністю, аніж взимку, хоча показники приросту заражень майже такі самі. Головною причиною ймовірно є те, що усі групи ризику щеплені і хворіє переважно молодь.

За розрахунками Офісу національної статистики, на цей час антитіла до вірусу мають близько 93% дорослого населення - або внаслідок перенесеного захворювання, або завдяки повній чи частковій вакцинації.

