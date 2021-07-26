У Британії після різкого сплеску епідемії кількість заражень знову спадає

У Британії, де за кілька тижнів показники заражень коронавірусом майже досягли рекордів січня, епідемія знову пішла на спад.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

Кількість заражень незмінно знижується вже п’ятий день поспіль. Цієї неділі добовий приріст заражень склав близько 29 тисяч, тоді як у неділю 18 липня - 48 тисяч. Середня кількість заражень за сім днів виявилася на 15,4% меншою, ніж за попередній тиждень.

Журналісти відзначають, що вперше з початку епідемії спадання кількості випадків ніяк не пов’язане із запровадженням нових карантинних обмежень - навпаки, з 19 липня заходи дистанції майже повністю скасували та вперше за увесь час дозволили відкритися нічним клубам. Втім, експерти вважають, що вплив цього урядового рішення можна буде побачити у статистиці не раніше, ніж в кінці поточного тижня.

До кінця не зрозуміло, що могло стати вирішальним фактором для того, що нова хвиля епідемії почала згасати сама по собі. Допускають, що вплив могла мати трохи менша кількість зроблених тестів і навіть гарна погода - люди через це спілкувались компаніями частіше надворі, ніж у приміщеннях.

Могли зіграти роль і великі показники вакцинації та набутого імунітету. За розрахунками Офісу національної статистики, на цей час близько 92% дорослого населення Британії мають антитіла до вірусу - або внаслідок перенесеного захворювання, або завдяки вакцинації - повної або часткової.

За офіційними даними, на цей час повністю вакциновані від коронавірусу близько 37 млн британців з понад 66 млн населення, а першою дозою - 46,5 млн.

Як вже повідомлялося, останній сплеск епідемії у Британії супроводжується в рази меншою летальністю, аніж взимку, хоча показники приросту заражень майже такі самі. Головною причиною ймовірно є те, що усі групи ризику щеплені від коронавірусу і хворіє переважно молодь.

Показники госпіталізацій також в рази нижчі. На 22 липня у лікарнях перебували 5000 пацієнтів з коронавірусом - помітно більше, ніж близько 900 на кінець травня, але в рази менше, ніж 39 000 на піку зимової хвилі.