В Британии полностью вакцинировали три четверти взрослого населения

В Британии завершили вакцинацию от коронавируса уже три четверти взрослого населения страны.

Об этом объявил премьер-министр Борис Джонсон, пишет "Европейская правда".

"Мы должны гордиться этим большим национальным достижением. Сейчас важно, чтобы те, кто еще не привился, зарегистрировался на вакцинацию, чтобы защитить себя, своих близких и дать нам всем безопасно наслаждаться своими свободами", - отметил Джонсон.

Our incredible vaccine rollout has now provided protection to 3/4 of UK adults.



We should be proud of this huge national achievement.



It’s vital those who haven’t been vaccinated book their jab to protect themselves, their loved ones and allow us to enjoy our freedoms safely. pic.twitter.com/LG3X7J1d0K