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В Британии полностью вакцинировали три четверти взрослого населения

Вторник, 10 августа 2021, 17:59

В Британии завершили вакцинацию от коронавируса уже три четверти взрослого населения страны.

Об этом объявил премьер-министр Борис Джонсон, пишет "Европейская правда".

"Мы должны гордиться этим большим национальным достижением. Сейчас важно, чтобы те, кто еще не привился, зарегистрировался на вакцинацию, чтобы защитить себя, своих близких и дать нам всем безопасно наслаждаться своими свободами", - отметил Джонсон. 

По данным на правительственном сайте, на данный момент завершили вакцинацию более 39,5 млн британцев, и больше 47 млн привиты первой дозой и ждут второй. Население страны - около 66,6 млн человек.

Напомним, в Британии после резкого всплеска эпидемии, с пиком 17 июля, началось быстрое падение числа новых больных. Тенденция с тех пор остается неизменной, несмотря на то, что 19 июля окончательно отменили ограничения на социальные контакты.

Эта волна сопровождается также в разы меньшей летальностью, чем зимой, хотя показатели прироста заражений почти такие же. Главная причина, вероятно, в том, что все группы риска привиты и болеет преимущественно молодежь.

По расчетам Офиса национальной статистики, в настоящее время антитела к вирусу есть у около 93% взрослого населения - или вследствие перенесенного заболевания, или благодаря полной либо частичной вакцинации.

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Великобритания Коронавирус Вакцины
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