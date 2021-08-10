В Британии полностью вакцинировали три четверти взрослого населения

В Британии завершили вакцинацию от коронавируса уже три четверти взрослого населения страны.

Об этом объявил премьер-министр Борис Джонсон, пишет "Европейская правда".

"Мы должны гордиться этим большим национальным достижением. Сейчас важно, чтобы те, кто еще не привился, зарегистрировался на вакцинацию, чтобы защитить себя, своих близких и дать нам всем безопасно наслаждаться своими свободами", - отметил Джонсон.

Our incredible vaccine rollout has now provided protection to 3/4 of UK adults.



We should be proud of this huge national achievement.



It’s vital those who haven’t been vaccinated book their jab to protect themselves, their loved ones and allow us to enjoy our freedoms safely. pic.twitter.com/LG3X7J1d0K — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 10, 2021

По данным на правительственном сайте, на данный момент завершили вакцинацию более 39,5 млн британцев, и больше 47 млн привиты первой дозой и ждут второй. Население страны - около 66,6 млн человек.

Напомним, в Британии после резкого всплеска эпидемии, с пиком 17 июля, началось быстрое падение числа новых больных. Тенденция с тех пор остается неизменной, несмотря на то, что 19 июля окончательно отменили ограничения на социальные контакты.

Эта волна сопровождается также в разы меньшей летальностью, чем зимой, хотя показатели прироста заражений почти такие же. Главная причина, вероятно, в том, что все группы риска привиты и болеет преимущественно молодежь.

По расчетам Офиса национальной статистики, в настоящее время антитела к вирусу есть у около 93% взрослого населения - или вследствие перенесенного заболевания, или благодаря полной либо частичной вакцинации.