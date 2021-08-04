У Британії вже понад 90% дорослих мають антитіла до коронавірусу

У Британії понад 90% дорослого населення мають антитіла до коронавірусу внаслідок перенесеної хвороби або завдяки вакцинації.

Такі оцінки оприлюднив Офіс національної статистики, пише "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Тести, проведені на тижні з 12 по 18 липня, засвідчили наявність антитіл у 93% людей - або внаслідок перенесеної хвороби, або щеплення принаймні однією дозою вакцини.

Аналіз проводять регулярно у співпраці з Агентством громадського здоров’я та низкою інших установ.

Результати виявилися майже однаковими у всіх частинах країни, дещо нижчий показник тільки в Північній Ірландії.

Нагадаємо, у Британії після різкого сплеску епідемії, з піком 17 липня, почалося швидке спадання. Тенденція відтоді залишається незмінною, як і в Нідерландах, де в липні теж стався різкий стрибок заражень.

Ця хвиля супроводжується також в рази меншою летальністю, аніж взимку, хоча показники приросту заражень майже такі самі. Головною причиною ймовірно є те, що усі групи ризику щеплені і хворіє переважно молодь.