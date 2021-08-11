В Іспанії дозволили тестування вітчизняної вакцини від COVID на людях

Іспанське агентство з лікарських засобів схвалило перший раунд клінічних випробувань вакцини проти COVID-19, розробленої іспанською компанією Hipra.

Про це заявив в середу прем'єр-міністр Педро Санчес, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

На ранньому етапі клінічних випробувань наберуть десятки учасників з іспанських лікарень для перевірки безпеки і переносимості препарату, а також його імуногенності і ефективності, йдеться в заяві агентства.

Компанія Hipra, що має виробничі потужности в Іспанії і Бразилії, заявила, що може виготовити до 400 мільйонів доз вакцини у 2022 році і 1,2 мільярда в 2023 році.

Hipra в основному займається дослідженнями і виробництвом ветеринарних вакцин. Зараз компанія працює над двома вакцинами від COVID-19.

Одна з них грунтується на тій же РНК-технології, яка використовувалася в препаратах Pfizer і Moderna, а друга, яка щойно отримала схвалення для випробування на людях, використовує рекомбінантний білок, такий як американський виробник ліків Novavax.

Раніше в цьому місяці ЄС підписав з Novovax угоду на закупівлю 200 мільйонів доз вакцини проти COVID-19.