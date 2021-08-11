В Испании разрешили тестирование отечественной вакцины от COVID на людях

Испанское агентство по лекарственным средствам одобрило первый раунд клинических испытаний вакцины против COVID-19, разработанной испанской компанией Hipra.

Об этом заявил в среду премьер-министр Педро Санчес, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

На раннем этапе клинических испытаний наберут десятки участников из испанских больниц для проверки безопасности и переносимости препарата, а также его иммуногенности и эффективности, говорится в заявлении агентства.

Компания Hipra, что имеет производственные мощи в Испании и Бразилии, заявила, что может изготовить до 400 млн доз вакцины в 2022 году и 1,2 миллиарда в 2023 году.

Hipra в основном занимается исследованиями и производством ветеринарных вакцин. Сейчас компания работает над двумя вакцинами от COVID-19.

Одна из них основывается на той же РНК-технологии, которая использовалась в препаратах Pfizer и Moderna, а вторая, которая только что получила одобрение для испытания на людях, использует рекомбинантный белок, такой как американский производитель лекарств Novavax.

Ранее в этом месяце ЕС подписал с Novovax соглашение на закупку 200 млн доз вакцины против COVID-19.