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Мігрантів на кордонах Литви поменшало: за добу завернули 11 осіб, в країну не потрапив жоден

Четвер, 12 серпня 2021, 15:05

За минулу добу на литовсько-білоруському кордоні завернули лише 11 мігрантів, які намагались нелегально потрапити до Литви.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT, про це заявили у Державній службі охорони держкордону. 

Для порівняння, тиждень тому за одну добу завернули понад 320 осіб.

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Жодному з мігрантів за минулу добу не вдалося нелегально перетнути кордон. У відомстві заявили, що інцидентів у прикордонній зоні не зафіксували. 

Патрулювання триває у посиленому режимі із залученням армії. Для нагляду з повітря використовуються службові вертольоти і літаки партнерів - Польщі та Латвії. 

В Литву через кордон з Білоруссю цьогоріч потрапило понад 4,1 тис. мігрантів, переважно з Іраку. Посадові особи Литви називають потоки нелегальної міграції гібридною агресією білоруського режиму.

Відколи низка заходів ускладнили цей маршрут, почала зростати кількість мігрантів на кордонах Латвії та Польщі.

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Литва Білорусь мігранти
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