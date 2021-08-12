Мигрантов на границах Литвы стало меньше: за сутки вернули 11 человек, в страну не попал ни один
За минувшие сутки на литовско-белорусской границе вернули назад лишь 11 мигрантов, которые пытались нелегально попасть в Литву.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT, об этом заявили в Государственной службе охраны госграницы.
Для сравнения, неделю назад за одни сутки завернули более 320 человек.
Ни одному из мигрантов за минувшие сутки не удалось нелегально пересечь границу. В ведомстве заявили, что никаких инцидентов в приграничной зоне не зафиксировали.
Патрулирование проходит в усиленном режиме с привлечением армии. Для наблюдения с воздуха используются служебные вертолеты и самолеты стран-партнеров - Польши и Латвии.
В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака. Должностные лица Литвы называют потоки нелегальной миграции гибридной агрессией белорусского режима.
С тех пор как ряд мер осложнил этот маршрут, начало расти количество мигрантов на границах Латвии и Польши.
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