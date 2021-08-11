До Латвії з Білорусі за добу пробралися понад 70 мігрантів, за ніч завернули майже стільки ж

За вівторок 10 серпня на кордоні Латвії затримали 77 мігрантів, що незаконно перетнули кордон з території Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

За минулу ніч, відколи набуло чинності розпорядження про надзвичайну ситуацію, прикордонники не впустили до Латвії 56 осіб.

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Загалом лише за період з 6 по 10 серпня на латвійсько-білоруському кордоні затримали 295 нелегальних мігрантів, тоді як з початку року - 355.

Командир Національних об’єднаних сил Леонід Калніньш пояснив, що кордон Латвії та Білорусі не дуже добре обладнаний, що спрощує його незаконний перетин. У місцях, які є своєрідними "дірками", прикордонники та армія організували додаткові патрулі. Також у прикордонній зоні встановили різне обладнання для того, щоб помічати пересування людей.

Нагадаємо, напередодні Латвія запровадила у прикордонних з Білоруссю районах режим надзвичайної ситуації. Прикордонникам буде дозволено використовувати фізичну силу і спеціальні засоби, щоб негайно завертати людей, які незаконно перейшли державний кордон. На території, де діє режим надзвичайної ситуації, структурні підрозділи Державної прикордонної служби та інші установи не прийматимуть заяви про надання статусу біженця або альтернативного статусу.

Протягом липня-початку серпня мігранти прямували в основному до Литви, але після рішень, що ускладнили цей маршрут, почали масово з’являтися на кордонах Латвії та Польщі.

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