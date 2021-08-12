Підозрюваний у шпигунстві на користь РФ британець працював охоронцем посольства в Берліні

Затриманий у Німеччині британець, якого підозрюють в роботі на російську розвідку, служив охоронцем при посольстві Британії в Берліні.

Про це повідомила в четвер газета The Guardian, пише "Європейська правда".

За інформацією видання, 57-річного чоловіка звуть Девід Сміт. Він був приватним підрядником, що працював охоронцем у посольстві в Берліні, тож не має дипломатичного імунітету.

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Федеральна прокуратура Німеччини заявила, що чоловіка підозрюють у продажу документів, які він отримав під час роботи, представнику російської спецслужби.

Підозрюваний, як стверджується, працював на російську розвідку як мінімум з листопада 2020 року. Його підозрюють у тому, що він щонайменше один раз передавав куратору документи.

Стверджується, що за інформацію російській розвідці йому заплатили гроші готівкою.

Підозрюваний перебував під наглядом британських і німецьких слідчих, в число яких, як вважають, входила розвідувальна служба МІ5.

Прокуратура Німеччини вказала, що арешт є результатом спільного розслідування влади Німеччини та Британії.

Інцидент призвів до закликів у Британії перевірити надійність усіх підрядників британських посольств.