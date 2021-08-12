Подозреваемый в шпионаже в пользу РФ британец работал охранником посольства в Берлине

Задержанный в Германии британец, подозреваемый в работе на российскую разведку, служил охранником при посольстве Великобритании в Берлине.

Об этом сообщила в четверг газета Guardian, пишет "Европейская правда".

По информации издания, 57-летний мужчина зовут Дэвид Смит. Он был частным подрядчиком, который работал охранником в посольстве в Берлине, поэтому не имеет дипломатического иммунитета.

Читайте также В Германии задержали сотрудника посольства Британии, подозреваемого в сотрудничестве с РФ

Федеральная прокуратура Германии заявила, что мужчину подозревают в продаже документов, которые он получил во время работы, представителю российской спецслужбы.

Подозреваемый, как утверждается, работал на российскую разведку как минимум с ноября 2020 года. Его подозревают в том, что он по меньшей мере один раз передавал куратору документы.

Утверждается, что за информацию российской разведке ему заплатили деньги наличными.

Подозреваемый находился под наблюдением британских и немецких следователей, в число которых, как полагают, входила разведывательная служба МИ5.

Прокуратура Германии указала, что арест является результатом совместного расследования власти Германии и Британии.

Инцидент привел к призывам в Британии проверить надежность всех подрядчиков британских посольств.