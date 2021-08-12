У Ла-Манші рятують 40 нелегальних мігрантів, човен яких почав тонути

У Ла-Манші триває операція з порятунку нелегальних мігрантів, човен яких почав тонути на шляху до берегів Британії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Човен відплив у напрямку Британії вранці 12 серпня і далеко від берега почав набирати воду. Повідомляється, що кілька днів до цього погодні умови були несприятливими, і люди вирішили скористатись можливістю, щойно погода покращилась.

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Рятувальники близько 10 ранку отримали сигнал від вантажного судна про те, що поруч тоне човен і деякі люди вже за бортом. Одного мігранта моряки підняли до себе на борт непритомним, далі його забрали до госпіталю бельгійським гелікоптером. Частину людей ще до прибуття офіційних служб підібрали сусідні судна.

До операції залучені бельгійські та французькі служби.

Останнім часом потік нелегальних мігрантів до Британії через Францію зріс, попри спроби прикордонників обох країн перекрити цей маршрут.

Лише за середу 11 серпня французькі поліцейські перехопили 108 людей, які спробували рушити через Ла-Манш.