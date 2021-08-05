До берегів Англії вдруге за місяць прибула рекордна кількість нелегальних мігрантів

За середу 4 серпня до берегів Англії через Ла-Манш прибули 482 нелегальних мігранти, що є новим рекордом.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC, про це заявили в міністерстві внутрішніх справ.

Люди перетнули протоку на 21 невеликих човнах. В Міноборони підтвердили, що через їхню несподівану появу довелося зупинити навчання зі стрільбами, що проводилося на узбережжі.

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Про попередній рекорд - 430 людей за день - повідомляли 20 липня.

З початку року до Англії прибуло 10 260 нелегалів. Це вже суттєво більше, ніж за увесь 2020 рік, коли Ла-Манш перетнули 8 417 осіб.

У Міністерстві внутрішніх справ зазначили, що тримають контакт з французькими колегами, щоб викривати мережі тих, хто організовує маршрути нелегальних мігрантів і запобігати відправленням з узбережжя Франції.