В Ла-Манше спасают 40 нелегальных мигрантов, чья лодка начала тонуть

В Ла-Манше продолжается операция по спасению нелегальных мигрантов, лодка которых начал тонуть на пути к берегам Британии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Лодка отплыла в направлении Великобритании утром 12 августа и далеко от берега начала набирать воду. Сообщается, что несколько дней до этого погодные условия были неблагоприятными, и люди решили воспользоваться возможностью, как только погода улучшилась.

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Спасатели около 10 утра получили сигнал от грузового судна о том, что рядом тонет лодка и некоторые люди уже за бортом. Одного мигранта моряки подняли к себе на борт без сознания, дальше его забрали в госпиталь на бельгийском вертолете. Часть людей еще до прибытия официальных служб подобрали соседние суда.

К операции привлечены бельгийские и французские службы.

В последнее время поток нелегальных мигрантов в Британию через Францию ​​вырос, несмотря на попытки пограничников двух стран перекрыть этот маршрут.

Только за среду 11 августа французские полицейские перехватили 108 человек, пытавшихся пересечь Ла-Манш.