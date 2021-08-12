Грузия остановит муниципальный транспорт для борьбы с COVID
Работа муниципального транспорта будет прекращена в Грузии на три недели в связи с распространением коронавируса.
Об этом объявил глава оперативного штаба межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19 Георгий Гибрадзе, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".
Ограничения, которые не будут касаться междугородного транспорта, будут действовать с 14 августа по 4 сентября.
Кроме того, запрещается проведение массовых мероприятий - концертов, фестивалей и спортивных турниров, кроме международных соревнований. Приостановят работу детские развлекательные центры.
Еще одно ограничение коснется работы ресторанов и кафе. Они будут открыты только до 23:00. Сейчас заведения работают до 24:00.
Государственным ведомствам и частным компаниям правительство рекомендует максимально перевести своих сотрудников на дистанционный режим работы.
Грузия сейчас находится на пике четвертой волны коронавируса и является одним из мировых лидеров по темпам распространения инфекции. За последние сутки в стране было выявлено 5128 новых случаев заражения, умерли 49 пациентов.
Ранее премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что правительство не планирует новых жестких ограничений экономической деятельности, поскольку страна таких мер "не выдержит".
Теперь в министерстве здравоохранения Грузии допускают, что в стране придется разворачивать полевые госпитали для коронавирусных больных.