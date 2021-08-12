Грузия остановит муниципальный транспорт для борьбы с COVID

Работа муниципального транспорта будет прекращена в Грузии на три недели в связи с распространением коронавируса.

Об этом объявил глава оперативного штаба межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19 Георгий Гибрадзе, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Ограничения, которые не будут касаться междугородного транспорта, будут действовать с 14 августа по 4 сентября.

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Кроме того, запрещается проведение массовых мероприятий - концертов, фестивалей и спортивных турниров, кроме международных соревнований. Приостановят работу детские развлекательные центры.

Еще одно ограничение коснется работы ресторанов и кафе. Они будут открыты только до 23:00. Сейчас заведения работают до 24:00.

Государственным ведомствам и частным компаниям правительство рекомендует максимально перевести своих сотрудников на дистанционный режим работы.

Грузия сейчас находится на пике четвертой волны коронавируса и является одним из мировых лидеров по темпам распространения инфекции. За последние сутки в стране было выявлено 5128 новых случаев заражения, умерли 49 пациентов.

Ранее премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что правительство не планирует новых жестких ограничений экономической деятельности, поскольку страна таких мер "не выдержит".

Теперь в министерстве здравоохранения Грузии допускают, что в стране придется разворачивать полевые госпитали для коронавирусных больных.