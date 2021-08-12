У Литві помістили під арешт 5 осіб, що брали участь в заворушеннях під Сеймом

У Литві суд задовільнив клопотання прокурорів про арешт п’яти осіб з 26 затриманих, які брали участь в заворушеннях під Сеймом під час акції проти "паспортів можливостей". Декілька з них вже мали проблеми з законом у минулому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Генпрокурор Ніда Грунскієне зазначила, що усі 26 затирманих мають статус підозрюваних.

"Сьогодні прокурори подали клопотання до Окружного суду Вільнюса про застосування найсуворішого запобіжного заходу - арешту - щодо усіх 26", - сказала вона. За її словами, це мотивували тим, що ці особи можуть ухилятися від переслідування і скоїти нові правопорушення.

"На цей час розглянули 10 прокурорських клопотань і щодо 5 осіб обрали арешт у якості запобіжного заходу", - додала генпрокурор.

Чотирьох помістили під арешт на місяць, одну людину - на тиждень. Для трьох запобіжним заходом обрали нагляд, для ще двох - підписку про невиїзд.

"Що стосується затриманих, слід сказати, що одна особа фігурувала у провадженнях вже 13 разів, одна - 14 разів, і одна - 12 разів у досудовому розслідуванні. Троє - двічі судимі", - додала Грунскієне.

Нагадаємо, 10 серпня під Сеймом зібрались кілька тисяч людей, незгодних з наміром уряду запровадити обмеження щодо людей, які не мають імунітету до коронавірусу і тих, хто не тестується. Акція переросла в сутички, поліція застосувала сльозогінний газ. Повідомляється про 26 затриманих протестувальників і 15 травмованих правоохоронців, з них трьох довелось госпіталізувати.