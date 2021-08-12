В Литве поместили под арест 5 человек, участвовавших в беспорядках под Сеймом

В Литве суд удовлетворил ходатайство прокуроров об аресте пяти человек из 26 задержанных, которые принимали участие в беспорядках под Сеймом во время акции против "паспортов возможностей". Некоторые из них уже имели проблемы с законом в прошлом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Генпрокурор Нида Грунскиене отметила, что все 26 задержанных имеют статус подозреваемых.

"Сегодня прокуроры подали ходатайство в Окружной суд Вильнюса о применении суровой меры пресечения - ареста - в отношении всех 26", - сказала она. По её словам, это мотивировали тем, что эти лица могут уклоняться от преследования и совершить новые правонарушения.

"В настоящее время рассмотрели 10 прокурорских ходатайств и в отношении 5 человек выбрали арест в качестве меры пресечения", - добавила генпрокурор.

Четырех поместили под арест в месяц, одного - на неделю. Для трех мерой пресечения избрали надзор, для еще двух - подписку о невыезде.

"Что касается задержанных, следует сказать, что одно лицо фигурировало в производствах уже 13 раз, одно - 14 раз, и одно - 12 раз в досудебном расследовании. Трое - дважды судимы", - добавила Грунскиене.

Напомним, 10 августа под Сеймом собрались несколько тысяч человек, несогласных с намерением правительства ввести ограничения в отношении людей, которые не имеют иммунитета к коронавирусу или свежего отрицательного теста.

Акция переросла в беспорядки, полиция применила слезоточивый газ. Сообщалось о 15 травмированных правоохранителях, из них трое нуждались в госпитализации.