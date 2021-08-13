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У Греції штам "Дельта" складає 79% нових випадків коронавірусу

П'ятниця, 13 серпня 2021, 12:34

Варіант коронавірусу "Дельта" став домінуючим штамом у Греції, на нього припадає 79,1% нових випадків.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Ekathimerini.

Спеціаліст з інфекційних хвороб та член урядового Комітету експертів з коронавірусу Хараламбос Гогос сказав на брифінгу для преси, що скоро "Дельта" досягне 90% і це відбудеться швидше, ніж очікувалося науковою спільнотою.

Крім того, за словами експерт, кількість госпіталізацій у Греції подвоїлася за останні 20 днів.

Національна організація громадського здоров'я у четвер оголосила про 3605 нових інфекцій у Греції, тоді як кількість пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії зросла до 240.

Понад 5,8 мільйона дорослих греків (65,1% від усього населення) отримали принаймні одну дозу вакцини проти коронавірусу, тоді як 61,1% дорослих пройшли повний курс вакцинації.

Нагадаємо, уряд Греції вирішив надати Україні 100 тисяч доз вакцини проти коронавірусу від компанії AstraZeneca.

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Греція Коронавірус
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