США і Німеччина готують евакуацію посольств з Кабулу через наступ "Талібану"

Сполучені Штати почали евакуацію своїх дипломатів і направили додаткові війська для забезпечення безпеки аеропорту Кабула на тлі наступу "Талібану" на столицю Афганістану.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Зараз у нас їде невелика група людей, і більшість співробітників готові до виїзду. Посольство продовжує працювати", - сказав у неділю офіційний представник США.

Президент Джо Байден в суботу санкціонував розгортання 5000 американських військовослужбовців для допомоги в евакуації громадян і забезпечення "упорядкованого і безпечного" виведення військового персоналу.

У неділю вранці таліби оголосили про взяття під контроль важливого стратегічного міста Джелалабад, який дає їм контроль над дорогою, яка веде до пакистанського міста Пешавар, однією з головних магістралей в Афганістані.

У суботу таліби захопили місто Мазарі-Шаріф на півночі країни. Обидва міста були взяті під контроль з невеликими бойовими діями.

"В даний час в Джелалабаді не відбувається зіткнень, тому що губернатор здався талібам. Дозвіл проходу талібам був єдиним способом врятувати життя мирних жителів", - сказав афганський чиновник з Джелалабада.

Німеччина також готується до евакуації посольства з Кабула в разі потреби, повідомляє DPA. Міністр закордонних справ Гайко Маас заявив, що Берлін готовий до всіх сценаріїв.

"Зараз пріоритетом є безпека співробітників нашого посольства. Ми не будемо ризикувати, що наші люди потраплять до рук талібів. Ми готові до всіх сценаріїв", - сказав Маас.

У понеділок військово-повітряні сили Німеччини відправляють військові транспорти в Кабул. За словами Мааса, уряд Німеччини вимагає від свого парламенту мандат на проведення евакуаційної місії.

Канцлер Ангела Меркель і кілька членів уряду провели в суботу кризову нараду і обговорили, як швидше репатріювати дипломатичний персонал і співробітників, що працюють на німецькі організації.