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Спека в Іспанії: температура перевищила +47 градусів

Неділя, 15 серпня 2021, 14:52

В Іспанії зафіксували температуру +47,2 градуса за Цельсієм в суботу, що може стати новим національним рекордом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

За даними Державного метеорологічного агентства Іспанії, потенційний новий рекорд був зафіксований в Монторо, Кордова, о 17:10.

У разі підтвердження він перевищить попередній рекорд країни в +46,9 градуса за Цельсієм, зафіксований в липні 2017 року.

Сильна спека прийшла до Іспанії всього через кілька днів після того, як Сицилія повідомила про температуру +48,8 градуса за Цельсієм, яка також чекає підтвердження і може стати найвищою з коли-небудь зареєстрованих в Європі.

Поточний рекорд спеки в Європі був встановлений в 1977 році, коли Афіни досягли позначки +48,0 градусів за Цельсієм.

Нагадаємо, 3 серпня на півночі Греції була зафіксована найвища температура в країні, яка склала +47,1 градуса за Цельсієм.

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