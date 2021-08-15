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Жара в Испании: температура превысила +47 градусов

Воскресенье, 15 августа 2021, 14:52

В Испании зафиксировали температуру +47,2 градуса по Цельсию в субботу, что может стать новым национальным рекордом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

По данным Государственного метеорологического агентства Испании, потенциальный новый рекорд был зафиксирован в Монторо, Кордова, в 17:10. В случае подтверждения это превысит предыдущий рекорд страны в +46,9 градуса по Цельсию, зафиксированный в июле 2017 года.

Сильная жара в Испании наступила всего через несколько дней после того, как Сицилия сообщила о температуре +48,8 градуса по Цельсию, которая также ожидает подтверждения и может стать самой высокой из когда-либо зарегистрированных в Европе.

Текущий рекорд жары в Европе был установлен в 1977 году, когда Афины достигли отметки +48,0 градусов по Цельсию.

Напомним, 3 августа на севере Греции была зафиксирована самая высокая температура в стране, составившая +47,1 градуса по Цельсию.

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