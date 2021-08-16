Український літак евакуював з Афганістану 80 осіб

Через зростання насииля з Афганістану українським літаком вивезли майже 80 осіб, зокрема 8 українців.

Про це у Twitter повідомив у ніч на понеділок президент України Володимир Зеленський, пише "Європейська правда".

"За уточненими даними, з Афганістану українським літаком всього вивезли майже 80 осіб, зокрема 8 українців та громадян інших держав, які попросили про термінову евакуацію. Головне, що всі вже в безпеці", - зазначив президент.

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Глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що український літак забрав з Кабула громадян України, Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану.

Нагадаємо, 15 серпня в Афганістані таліби увійшли до столиці Кабулу, афганський уряд заявив про "мирний перехід влади".

Щонайменше 78 літаків військово-транспортної авіації США задіяні в евакуації американських дипломатів, співробітників інших натовських дипмісій і громадян Афганістану, які допомагали Заходу в боротьбі з рухом "Талібан", повідомляє агентство "Интерфакс" з посиланням на дані західних авіаресурсів.

Президент Афганістану Ашраф Гані залишив Кабул і попрямував до Таджикистану після входу сил "Талібану" в місто.

Він заявив, що покинув країну, аби не допустити кровопролиття.

"Талібан" активізував свій наступ в Афганістані і зайняв столицю Кабул невдовзі після рішення США та союзників вивести війська в країні після 20-річного перебування.