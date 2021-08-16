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Десятки стран призвали разрешить всем желающим покинуть Афганистан

Понедельник, 16 августа 2021, 10:19

Около 70 стран, среди которых Украина, выступили с совместным призывом разрешить всем иностранным гражданам и афганцам, которые этого желают, оставить Афганистан после перехода власти к "Талибану".

Соответствующее заявление опубликовано в понедельник утром на сайте внешнеполитического ведомства ЕС, сообщает "Европейская правда".

"Призываем все стороны уважать и содействовать безопасному и упорядоченному выезду иностранных граждан и афганцев, которые готовы покинуть страну", - говорится в заявлении.

Отмечается, что "те, кто имеет полномочия и власть по всему Афганистану, несут ответственность за защиту человеческой жизни и собственности, а также за немедленное восстановление безопасности и общественного порядка".

"Афганцам и иностранным гражданам, желающим выехать, должно быть разрешено это сделать; дороги, аэропорты и пограничные переходы должны оставаться открытыми, и необходимо поддерживать спокойствие", - говорится в призыве.

Напомним, тысячи афганцев и иностранных граждан образовали давку в аэропорту Кабула, пытаясь бежать из страны после перехода власти к "Талибану", контроль над аэропортом взяли силы США.

Президент Афганистана Ашраф Гани оставил Кабул и направился в Таджикистан после входа сил "Талибана" в город.

Из-за роста насииля из Афганистана украинским самолетом вывезли почти 80 человек, в том числе 8 украинцев.

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