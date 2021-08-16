У Литві почали діяти нові обмеження для людей без "паспорта можливостей"

З 16 серпня в Литві набули чинності нові обмеження в кафе, ресторанах, барах, готелях і на заходах для людей без "паспорта можливостей".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

За даними уряду, компанії з 16 серпня по 13 вересня можуть вибирати: обслуговувати всіх чи тільки людей з "паспортом можливостей". У другому випадку буде діяти менше обмежень.

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Наприклад, якщо бізнес у секторі громадського харчування обирає обслуговувати всіх клієнтів, за одним столиком можуть сидіти двоє людей або тільки члени однієї сім'ї. На вулиці за одним столиком можуть сидіти не більше 5 осіб або члени однієї сім'ї.

Якщо людина не їсть, вона повинна бути в масці і дотримуватися дистанції. Заклад повинен забезпечити умови для гігієни рук, провітрювати приміщення, дезінфікувати поверхні, інформувати про загальні правила безпеки.

Якщо кафе буде приймати тільки клієнтів з "паспортом можливостей", то кількість людей за столиком не обмежується, можна надавати послуги самообслуговування, однак клієнти повинні бути в масках і дотримуватися дистанції в два метри.

У сфері торгівлі і послуг маски потрібно носити у приміщенні, діє правило дистанціювання. Підприємець має забезпечити умови для підтримки гігієни рук, часто провітрювати приміщення, дезінфікувати поверхні, контролювати потоки людей, надавати інформацію про вимоги гігієни і безпеки. Працівники не можуть працювати, якщо погано себе почувають. З "паспортом можливостей" дозволені всі види діяльності і послуг - крім встановлених винятків, рекомендують маски, дистанцію 2 метри, контроль за потоками.

Під час масових заходів забороняється: в закритому приміщенні займати більше ніж 75% місць і дозволяти глядачам стояти. Обов'язкові маски, розподіл учасників по секторах по 500 осіб, квитки продаватимуть через інтернет або реєструватимуть відвідувачів, їжу подаватимуть в відведених для цього місцях.

Якщо заходи організовують тільки для людей з "паспортом можливостей", тоді кількість учасників в приміщенні і на вулиці не обмежується, а якщо на заході менше ніж 500 осіб, то можна їсти і сидіти на своїх місцях. Рекомендуються маски, дистанція, контроль потоків.

Уряд Литви у середу 11 серпня затвердив проєкт про те, що для доступу до низки закладів і послуг буде потрібен "паспорт можливостей", попри протести.

10 серпня біля будівлі парламенту Литви відбулась велика акція протесту проти обмежень для невакцинованих.