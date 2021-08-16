В Литве начали действовать новые ограничения для людей без "паспорта возможностей"

С 16 августа в Литве вступили в силу новые ограничения в кафе, ресторанах, барах, гостиницах и на мероприятиях для людей без "паспорта возможностей".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

По данным правительства, компании с 16 августа по 13 сентября могут выбирать: обслуживать всех или только людей с "паспортом возможностей". Во втором случае будет действовать меньше ограничений.

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Например, если бизнес в секторе общественного питания выбирает обслуживать всех клиентов, за одним столиком могут сидеть два человека или только члены одной семьи. На улице за одним столиком могут сидеть не более 5 человек или члены одной семьи.

Если человек не ест, он должен быть в маске и соблюдать дистанцию. Учреждение должно обеспечить условия для гигиены рук, проветривать помещения, дезинфицировать поверхности, информировать об общих правилах безопасности.

Если кафе будет принимать только клиентов с "паспортом возможностей", то количество людей за столиком не ограничивается, можно предоставлять услуги самообслуживания, однако клиенты должны быть в масках и соблюдать дистанцию ​​в два метра.

В сфере торговли и услуг маски нужно носить в помещении, действует правило дистанцирования. Предприниматель должен обеспечить условия для поддержания гигиены рук, часто проветривать помещение, дезинфицировать поверхности, контролировать потоки людей, предоставлять информацию о требованиях гигиены и безопасности. Работники не могут работать, если плохо себя чувствуют. С "паспортом возможностей" разрешены все виды деятельности и услуг - кроме установленных исключений, рекомендуют маски, дистанцию ​​2 метра, контроль за потоками.

Во время массовых мероприятий запрещается: в закрытом помещении занимать более 75% мест и позволять зрителям стоять. Обязательные маски, распределение участников по секторам по 500 человек, билеты будут продавать через интернет или регистрировать посетителей, еду подавать в отведенных для этого местах.

Если мероприятия организуют только для людей с "паспортом возможностей", тогда количество участников в помещении и на улице не ограничивается, а если на мероприятии менее 500 человек, то можно есть и сидеть на своих местах. Рекомендуются маски, дистанция, контроль потоков.

Правительство Литвы в среду 11 августа утвердило проект о том, что для доступа к ряду заведений и услуг потребуется "паспорт возможностей", несмотря на протесты.

10 августа у здания парламента Литвы состоялась крупная акция протеста против ограничений для невакцинированных.