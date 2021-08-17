Сотні пожежників борються з вогнем на півдні Франції

Франція направила сотні пожежників на боротьбу з лісовими пожежами, що спалахнула в районі Вар на півдні країни.

Про це заявив в понеділок міністр внутрішніх справ Жерар Дарманен, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Велика частина Середземноморського регіону зіткнулася з серйозною спекою в останні тижні, але південна Франція досі уникнула великих пожеж.

VAR : Important incendie en cours sur la commune de #Gonfaron. Les autorités appellent à éviter le secteur. Les pompiers d'autres départements arrivent en renfort. Le feu a déjà parcouru plusieurs centaines d'hectares. pic.twitter.com/T6iOcMgiJi — Infos Françaises (@InfosFrancaises) August 16, 2021

Incendie en cours dans le Var, secteur de Gonfaron. Déjà plusieurs centaines d’hectares détruits. pic.twitter.com/8dFJ5ZFPhV — Hugo Clément (@hugoclement) August 16, 2021

Дарманен повідомив, що для захисту жителів цього району було задіяно 650 пожежників.

За словами місцевої влади, в операції з локалізації вогню задіяні кілька спеціалізованих літаків. "Погодні умови вкрай несприятливі", - зазначив Дарманен в Twitter.

Вогонь спалахнув біля села Гонфарон, приблизно за 50 км на захід від міста Сен-Тропе на французькій Рив'єрі. Місцевих жителів закликали триматися подалі від пожежі.

У Греції напередодні на півдні спалахнула велика лісова пожежа, людей евакуюють.